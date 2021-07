'은행장도 아바타로'…하나銀, 시중은행 최초 메타버스 연수원 오픈

신입 행원이 주도로 아이디어 낸 가상공간 '하나글로벌캠퍼스' 오픈

시중은행 최초의 메타버스 연수원

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 메타버스 전용 플랫폼 '제페토'를 활용해 가상세계에 '하나글로벌캠퍼스'를 구현했다.

13일 하나은행에 따르면 이번에 가상세계에 새롭게 건설된 '하나글로벌캠퍼스'는 하나금융그룹이 첫 번째로 공개하는 메타버스 공간이다. 2019년 5월 인천 청라에 오픈한 실제 연수원의 구조와 외형을 생생하게 구현해내 마치 현실세계의 연수원을 방문한 것과 같은 경험을 제공한다.

특히, 이번 메타버스 연수원은 올해 하나은행 신입행원들이 주도적으로 아이디어를 내고 손수 만들었다는 점에서 의미가 남다르다. 코로나19 상황으로 온라인 연수만 받고 한 번도 연수원에 가보지 못했던 신입행원들은 '만약 가볼 수 없다면, 직접 만들고 경험해보자'는 MZ세대다운 도전으로 또 하나의 '하나글로벌캠퍼스'를 완성해냈다.

전날 열린 행사는 박성호 하나은행장이 제페토 내 아바타 캐릭터 '라울'로 참석한 가운데 ▲하나글로벌캠퍼스 투어 ▲그랜드 오프닝 기념사진 ▲신입행원 벗바리 활동 수료식 순서로 진행됐다. 행사가 진행되는 동안 신입행원들은 라울에게 자신들이 직접 설계하고 만든 공간을 안내하며 기념사진은 물론 함께 '셀카'를 촬영하기도 했다.

신입행원 대표로 메타버스 공간 내 '하나글로벌캠퍼스'를 소개한 이은재 잠실역금융센터지점 계장은 “코로나19라는 주어진 환경을 긍정적으로 극복하기 위해 기획한 아이디어가 시중은행 최초의 메타버스 연수원이 돼 놀랍고도 기쁘다”며, “앞으로도 동기들과 함께 MZ세대의 젊은 시각으로 하나은행의 새로운 도전을 실천해나가겠다”고 밝혔다.

박 행장은 “하나글로벌캠퍼스는 하나은행의 도전정신과 혁신을 보여주는 우수한 사례”라며, “이처럼 새로운 시도와 도전이 곳곳에서 계속될 수 있도록 주변 MZ세대들의 목소리를 응원해줄 것과 많은 직원들과 고객들의 캠퍼스 방문과 체험을 부탁한다”고 밝혔다.

