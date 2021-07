또 추락해 숨졌다 … 울산 현대중공업서 지붕교체 작업하던 협력업체 직원 떨어져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 현대중공업에서 공장 지붕 교체작업을 하던 협력업체 노동자가 추락해 숨졌다.

13일 현대중공업 관계자에 따르면 이날 새벽 5시 30분께 현대중공업 울산조선소 도장1공장에서 사외 협력업체 40대 노동자가 추락해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

이날 도장1공장 지붕 교체 작업을 하던 중 40대 사외 협력업체 노동자 정 모씨가 13~15m 높이에서 떨어졌다.

정씨는 곧바로 병원으로 옮겨져 심폐소생술을 받던 중 끝내 숨진 것으로 파악됐다.

경찰은 현장 목격자 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.

현대중공업은 지난해 5월 천연가스(LNG)선 파이프라인 작업자가 질식해 숨진 데 이어 지난 2월 조립공장에서 작업자가 철판에 부딪혀 사망했다.

지난 5월에는 원유운반선 용접 작업자가 추락해 숨지는 등 중대재해 사고가 잇따라 고용노동부로부터 특별감독을 받았다.

