삼성 'S펜 프로' 공개될까…갤럭시Z폴드3 탑재 기대감

8월 갤럭시 언팩 행사서 공개 전망

[아시아경제 차민영 기자] 올 8월 갤럭시 언팩(신제품 공개) 행사에서 공개될 것으로 점쳐지는 갤럭시Z폴드3 단말에 S펜 프로가 처음 탑재될 것이란 관측이 나오고 있다. 갤럭시 노트 시리즈 인기를 견인한 S펜이 갤럭시 폴더블 제품군에 확대 적용될 것이란 전망도 힘을 얻고 있다.

12일(현지시간) IT 전문지 샘모바일은 "곧 출시될 갤럭시Z폴드3가 S펜 프로를 지원할 것"이라며 "기존에 나온 정보 외에도 이를 뒷받침할 많은 증거들이 나왔다"고 전했다.

S펜 프로(모델 번호 EJ-P5450)는 최근 FCC로부터 승인을 받았다. 올 초 공개된 갤럭시 S21 울트라용 S펜과 함께 1월 발표됐지만 출시되지 않았다.

중국 테나(TENAA)에 공개된 사양에 따르면 삼성 측은 Z폴드3에 S펜을 처음 적용할 것으로 관측된다. 노트10라이트, 노트20, 탭S7, 탭S6에만 사용 가능한 상태이지만 추후 적용 대상이 늘어날 것으로 IT팁스터들은 예상하고 있다. 별도 판매될 가능성도 조심스레 점쳐진다.

노태문 삼성전자 무선사업부 사장 역시 지난 12월 블로그에서 "갤럭시 노트 시리즈가 사랑받았던 기능을 다른 기능에 확대 적용하겠다"고 밝힌 바 있다. 더버지는 이 같은 발언이 S펜 기능을 확대 적용할 것이란 계획을 암시한 것으로 분석했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr