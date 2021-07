이준석 재난지원금 합의 비판한 안철수…"차라리 해프닝이었으면"

"표퓰리즘에 날개 달아줘"

"소상공인 지원 후에도 돈 남으면 국가부채상환에 사용해야"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표가 ‘전국민재난지원금 합의’와 관련해 이준석 국민의힘 대표의 결정을 비판했다. 제1야당의 국정철학과 의구심을 제기한 안 대표는 ‘진심’, ‘포퓰리즘’ 등의 표현을 쓰며, 성토했다.

13일 안 대표는 페이스북을 통해 이 대표가 전날 송영길 더불어민주당 대표와 만나 전국민재난지원금에 합의한 것을 두고서 "여당의 포퓰리즘 매표 행위에 날개를 달아준 꼴"이라고 지적했다. 그는 "선별지원 후 남는 재원이 있을 경우라는 전제를 달았다고 하지만, 추후 전국민재난지원금 살포를 막을 명분을 상실했다"며 "이번 2차 추경 예산에서 소득하위 80% 재난지원금과 신용카드 캐시백 등을 전형적인 선심성 매표예산이라고 비판했던 그동안의 제1야당 입장과는 달라도 너무 다르다"고 지적했다.

안 대표는 "경제사회적 불평등과 양극화 해소를 위한 제1야당의 국정철학이 무엇인지 의구심을 갖게 한다"며 "무엇이 제1야당의 진심이냐"고 되물었다.

그는 "재난지원금은 소상공인, 자영업자를 우선적으로 지원해야 한다"면서 "그 후 남는 재원이 있다면 저소득층 지원과 청년들의 미래를 위해 국가부채상환에 사용해야 한다"고 주장했다. 그는 "어떻게 전 국민에게 뿌리겠다는 발상이 나올 수 있냐"며 "코로나19로 경제적 피해가 전혀 없는 분들, 오히려 소득이 더 늘어난 분들도 계신 데, 이분들한테까지 빚내서 재난지원금을 뿌리겠다는 것이 어떻게 설명될 수 있다"고 꼬집었다.

안 대표는 "대한민국을 바로 세우려면 포퓰리즘의 검은 그림자를 걷어 내야 한다"면서 "국가적 재난을 정치적 사익 추구 기회로 이용하는 인기영합 정치와 과감하게 싸워야 한다"고 강조했다.

그는 "재난지원금은 말 그대로 재난을 당한 분들을 지원하는 것"이러며 "재난을 당하지 않은 분들까지 드리는 것은 재난지원금이 아니다"고 말했다. 이어 "지금은 무엇보다도 중장기적 전략과 사고가 필요하다"며 "코로나19의 긴 터널은 언제 끝날지 모른다"고 우려했다.

안 대표는 "여야 모두 내년 대선에만 집착하면 안 된다"며 "어제, 여당과 제1야당의 합의는 한순간의 해프닝이었기를 바란다"고 글을 맺었다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr