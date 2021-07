[골프토픽] ‘6승 챔프’ 박민지 "내가 ‘넘버 14’~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘국내 넘버 1’ 박민지(23·NH투자증권)가 세계랭킹 14위를 차지했다.

13일 오전(한국시간) 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 지난주 18위보다 4계단이나 도약했다. 지난 11일 경기도 파주시 서원밸리골프장에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 대보하우스디오픈에서 역전우승을 차지해 포인트를 쌓았다. 지난달 20일 맥콜·모나파크오픈 우승 이후 시즌 6승째이자 통산 10승째다. KLPGA투어에서 7월에 시즌 6승과 상금 10억원을 돌파한 선수는 처음이다.

박민지는 올해 세계랭킹 41위로 시작해 7개월 동안 27계단이나 점프했다. 넬리 코르다(미국)가 3주 연속 1위를 지켰고 고진영(26) 2위, 박인비(33·KB금융그룹) 3위, 김세영(28·메디힐)이 4위 순이다. 김효주(26·롯데)는 대니엘 강(미국)과 자리를 맞바꾸며 5위다. 전날 미국여자프로골프(LPGA)투어 마라톤클래식 우승자 하타오카 나사(일본)는 지난주 11위에서 9위로 올라섰다.

