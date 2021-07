[현장영상] "코로나 없애야죠" '4단계' 시행 첫날…술집도, 거리도 '멈춤'

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "거리두기 4단계도 있고, 방역수칙 잘 지켜야죠." , "일부러 2명으로 약속 잡았습니다."

수도권 사회적 거리두기 최고 단계인 4단계가 적용된 첫날인 12일 오후 6시. 서울 을지로 일대 호프집 거리 등 이른바 '먹자골목'은 한산한 모습을 보였다. 시민들은 이번 거리두기 4단계 적용에 대해 "이 기회에 꼭 코로나를 없애고 싶다"고 말했다.

경기도 안양에서 을지로 '노가리 골목'을 방문했다고 밝힌 20대 A 씨는 "친구와 둘이 잡아 둔 약속으로 을지로에 왔다"면서 "거리두기 4단계 상태에서는, 오후 6시 2명이 넘으면 모임이 금지되는 것을 알기 때문에 이렇게 약속을 잡았다"고 설명했다.

또 다른 20대 시민 B 씨 역시 "원래 4명이서 먹으려고 했는데, 거리두기 4단계 때문에 2명이서만 먹으러 왔다"고 말했다. 이어 "평소 을지로 노가리 골목과 지금의 모습은 많이 다른 것 같다"고 덧붙였다.

그런가 하면 서울역 택시승강장 역시 인적이 없고 한산한 모습을 보였다. 이날 오후 7시 기준 택시들은 승강장에서 '빈 차' 안내등을 켠 채 손님을 기다리고 있었다. 사실상 인파가 확 줄어든 모습으로 지하철역과 버스정류장에는 퇴근을 서두르려는 시민들의 발길이 끊이지 않았다.

중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 신규 코로나19 확진자는 1100명으로 지난 7일(1212명) 이후 엿새 연속 1000명대를 기록했다. 이에 따라 방역당국은 12일부터 2주 동안 수도권 지역에 거리두기 4단계를 적용했다. 이 조치로 오후 6시 이전에는 사적모임은 4명, 이후에는 2명만 가능하다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr윤진근 PD yoon@asiae.co.kr