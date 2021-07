[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 지난 10일 올해 첫 토요음악회와 토요야외어울림마당을 개최했다고 12일 밝혔다.

이날 용지문화공원에서는 '위드뮤직'이, 오동동 문화광장에서는 '경남 국악예술단 가인' 밴드 공연과 국악 공연 등을 선보였다.

이번 음악회를 시작으로 7~8월 두 달간 매주 열린다.

수요음악회는 매주 수요일에 진해루에서 개최된다.

토요음악회는 매주 토요일, 오동동 문화광장, 용지문화공원에서 21개 예술단체가 공연을 펼친다.

용지문화공원에서 무대를 한 직장인 밴드 관계자는 "오랜만에 펼치는 공연이라 많이 설레었다. 많은 시민이 공연을 봐주고 박수로 응원해 힘도 나고 스스로 힐링도 된다"고 소감을 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr