◇ 승진

<차장>

▲ IBK WM센터 한남동 손공주 ▲ 구조화금융1팀 이종희 ▲ 고객자산운용1팀 김양미

<과장>

▲ 디지털전략부 김종우 ▲ 영업전략팀 류민영 ▲ 영업전략팀 전지은 ▲ IBK WM센터 일산 엄성민 ▲ 글로벌AI팀 민주영 ▲ 채권상품팀 박미애 ▲ IPO2팀 이상훈 ▲ 부동산금융2팀 장성민 ▲ 프로젝트금융2팀 서현승 ▲ 인사관리팀 이동현 ▲ 심사부 김보국

◇ 보임

<부장>

▲ 조직문화혁신부장 박용준 ▲ IT개발부장 박현철 ▲ 혁신기업분석부장 이승훈 ▲ 영업부장 박종걸 ▲ 영업추진부장 박정용 ▲ 글로벌주식부장 최광순 ▲ 신탁운용부장 전상화

<센터장>

▲ 강남센터 이두희 ▲ IBK WM센터 대구 정준락 ▲ IBK WM센터 강남 박혜란

