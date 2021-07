이낙연 “尹 위법 엄중히 검증해야..코로나19 재확산 시기 선거인단 모집 걱정”

[아시아경제 구채은 기자] 이낙연 전 더불어민주당 대표는 11일 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨 관련 논란에 대해 "대통령 가족도 사생활은 보호해야 옳지만, 위법 여부에 대해선 엄중한 검증이 필요하다"고 밝혔다.

이 전 대표는 이날 국회 소통관에서 기자들과 만나 "제가 여러차례 TV토론에서 말씀드린바 대로 대통령과 대통령 가족은 국가의 얼굴"이라며 이같이 밝혔다.

이 전 대표의 이날 언급은 검증은 가급적 후보자 본인의 문제로 제한해야 한다는 당 유력주자 이재명 후보의 인터뷰 발언을 어떻게 생각하는지 묻는 질문에 대한 답변으로 나온 것이다.

한편 이 전 대표는 코로나19 재확산으로 다시 일각에서 경선 연기 주장이 나오는 것과 관련, "이런 시기에 선거인단 모집 등 행위를 하는 것이 국민, 당원을 위험에 빠트리는 것은 아닌지 심히 걱정된다"며 "지도부가 이미 경선 일정을 결정했기 때문에 그다음을 어떻게 할지 현명한 판단이 있기를 바란다"고 말했다.

