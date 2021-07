CU, 인기 봉지라면 행사…3개 이상 구매 시 최대 38% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 이달 여름철 인기 봉지라면에 대해 3개 이상 구매 시 개당 최대 38% 할인 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

행사 대상 상품은 하절기 판매량이 급증하는 쫄면, 소바, 냉면, 비빔면 등 총 7종으로 정상가 대비 30~38% 할인된 가격으로 구매 가능하다. 기존 편의점 행사가 특정 개수만큼 구매해야 +N개를 증정하는 덤 행사 위주였다면 이번 라면 행사는 3개 이상만 구매하면 수량에 관계 없이 일정 금액으로 균일가 할인을 받을 수 있도록 혜택 범위를 넓힌 것이 특징이다.

복날을 겨냥한 라면 증정 행사도 열린다. CU는 이달 꼬꼬면 컵라면에 대해 2+1 행사를 적용하고, 꼬꼬면 봉지라면은 매주 금·토·일요일 3일간 낱개 5+5 행사를 진행한다. 또한 최근 뉴트로 트렌드에 맞춰 이색 라면으로 출시된 순후추컵라면 2종(사골곰탕맛·매운맛)과 케찹볶음면에 대해서도 2+1 행사를 적용한다.

BGF리테일 관계자는 “편의점이 대표 근거리 쇼핑 채널로 자리잡으면서 높아진 가격경쟁력을 바탕으로 다양한 할인 행사를 펼치고 있다”며 “코로나19로 변화된 고객의 라이프스타일을 반영한 차별화된 행사를 선보이기 위해 앞으로도 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

