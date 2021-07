코로나 4차 유행…유통株 또 된서리

[아시아경제 지연진 기자]코로나19 확진자가 연일 1000명을 웃도는 등 4차 대유행이 본격화하면서 유통주들이 고전하고 있다.

10일 한국거래소에 따르면 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 3,500 등락률 -3.14% 거래량 229,642 전일가 111,500 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 "매출 좀 뛰나 했더니" … '거리두기 4단계' 날벼락 맞은 유통가"확진자 쏟아지자 또 임시휴점" … 유통가, 코로나 재확산 '비상'백화점-대형마트, 희비 엇갈린 '동행세일' 효과 close 은 지난 9일 하루 3% 넘게 빠지며 한달간 주가수익률이 -13.60%를 기록했다. 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 203,680 전일가 81,800 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 '조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다""매출 좀 뛰나 했더니" … '거리두기 4단계' 날벼락 맞은 유통가"확진자 쏟아지자 또 임시휴점" … 유통가, 코로나 재확산 '비상' close 도 한달새 9.1% 하락했고, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 4,000 등락률 -1.45% 거래량 103,919 전일가 276,000 2021.07.09 15:30 장마감 관련기사 "매출 좀 뛰나 했더니" … '거리두기 4단계' 날벼락 맞은 유통가"확진자 쏟아지자 또 임시휴점" … 유통가, 코로나 재확산 '비상'백화점 식품관에 멤버십? … "전문 영양사도 있어요" close 는 9.95% 빠졌다.

이들 종목은 백화점과 쇼핑몰 등 오프라인 매장이 주력인 만큼 지난해 말 코로나19 백신 접종이 시작되면서 일상 생활 복귀 기대감으로 주가가 빠르게 회복했다. 롯데쇼핑의 경우 올들어 5월까지 수익률은 18.54%를 기록했고, 현대백화점과 신세계는 각각 34.24%와 30.39%에 달했다.

지난해 코로나19 확산으로 비대면이 일상화되면서 실적이 부진했던 만큼 올해는 기저효과로 높은 개선세를 나타낼 것으로 기대했기 때문이다. 실제 유안타증권은 지난 6일 롯데쇼핑의 올해 2분기 영업이익이 시장전망치(840억원)를 웃도는 916억원으로 전년대비 6490%나 성장할 것으로 전망했다. 현대백화점도 전년대비 559% 증가한 536억원, 신세계는 영업이익이 763억원으로 흑자전화를 예상했다.

하지만 코로나19 델타 변이 바이러스이 확산으로 수도권 봉쇄가 이뤄지는 등 방역이 강화되면서 유통업종의 하반기 실적에 대한 우려감이 반영되면 주가 하락으로 이어진 것으로 보인다.

보건당국은 수도권의 '사회적 거리두기'를 오는 12일부터 25일까지 2주간 최고 수위인 4단계로 격상하고, 오후 6시 이후에는 3인 이상 사적 모임을 제한하기로 했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr