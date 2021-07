목포 이로동부녀회·백두천지 ‘훈훈한 어르신 초복 봉사’

경로당 8개소 120인분 음식 대접

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시 이로동부녀회(회장 이소영)와 하당 소재의 백두천지(대표 정인하·김일두)가 지난 8일 초복맞이 지역 어르신들의 건강한 여름나기를 위해 삼계탕을 대접했다.

장마철 후덥지근한 날씨에도 불구하고 직접 음식을 장만하고 어르신들게 대접하는게 보람이라며, 푸근한 미소를 보이는 이소영 회장과 정인하 대표 그리고 회원들.

이들은 지역경로당 8개소 120여명의 어르신들에게 삼계탕과 다양한 음식들을 대접하면서 나눔이라는 미덕을 실천했다.

목포시이로동부녀회 이소영 부녀회장은 “단순히 때 되면 음식을 나누는 여느 봉사가 아니라 마음에서 우러나오는 효도가 바탕이 되니 이런 자리가 늘 즐겁고 행복하다”며 “비록 코로나로 모두들 힘든 시기에도 봉사를 위해 참석해주고 물신양면 도와준 회원들의 노고에 감사드린다”고 강조했다.

백두천비 대표 정인하는 “작은 나눔이지만 지역 어르신들의 건강을 지킬 수 있다면 지역민의 일원으로서 보람과 행복을 느낀다”며 “앞으로도 꾸준히 지역사회와 교류하며 나누고 함께 하는 삶을 실천하겠다”고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr