7월 16일부터 22일까지 원서접수

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도립예술단(도립극단)은 사무 단원을 모집한다고 9일 밝혔다.

모집 인원은 홍보마케팅 담당 1명이며, 문화 예술, 홍보 마케팅 관련 학사 학위 이상 학력 소지자나, 2년 이상 관련 분야의 실무 경력이 있으면 지원할 수 있다.

홍보마케팅 담당은 일반직 공무원 8급 기준의 임금을 받는다. 임기는 경상남도 도립예술단 설치 및 운영 조례 제5조에 따라 위촉일로부터 2년이다.

원서는 경남문화예술회관 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

원서 접수는 16일부터 22일 오후 6시까지 진주시 칠암동 경남문화예술회관 관리부 예술단 담당으로 방문 혹은 우편으로 접수하면 된다.

