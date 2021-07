"니들은 시험쳤냐" '선배' 이철희에…與보좌진 "애환 잘 알지 않냐" 반발

[아시아경제 강주희 기자] 여야 보좌진이 박성민 청년비서관 임명 논란을 적극 방어한 이철희 청와대 정무수석을 향해 일제히 유감을 표명하고 나섰다.

민주당 보좌진협의회장인 이동윤 보좌관(이형석 의원실)은 8일 페이스북에 '보좌진 선배이신 이철희 정무수석께'라는 제목의 글을 올려 "마치 국회의 모든 보좌진들이 이른바 아무나 하는 '낙하산 집단'인 듯 호도된 것 같아 유감을 표명한다"고 밝혔다.

앞서 이 정무수석은 유튜브 채널 JTBC 인사이트 '신예리의 밤샘토크'에 출연, 박 청년비서관 임명 논란과 관련해 "'니들(보좌진)은 뭐냐 도대체. 니들은 시험으로 뽑았냐'라는 생각이 들었다. 보좌관은 그냥 의원이 마음에 들면 쓰는 것"이라고 말한 바 있다.

이에 대해 이 보좌관은 "(보좌진은) 서류전형과 면접, 각 의원실별 평가와 국회 내·외부의 평판조회 등을 거쳐 국회에 적을 두기까지 비록 임용고시와 같은 형태는 아니지만, 각종 평가를 반복적으로 받는다"라며 "그럼에도 언제 잘릴지 모를 불안함을 마음 한구석에 늘 달고 사는 게 바로 별정직 신분 보좌진"이라고 반박했다.

이어 "선거나 국정감사가 끝나면 추풍낙엽처럼 떨어져 나가는 수많은 보좌진들의 애환을 선배님께서도 가장 가까운 곳에서 봐오셨지 않느냐"라며 "이를 가장 잘 아실 정무수석님께서 보좌진 선배로서 후배들의 마음을 조금 더 세심하게 헤아려달라"고 호소했다.

국민의힘 보좌진협의회도 이날 성명을 내고 "의원 마음에 들면 보좌관 하는 시대는 이 수석이 보좌관을 하던 수십 년 전 이야기"라며 "지금 보좌진은 대다수가 인턴부터 시작해 눈물 젖은 빵을 먹으면서 커가는 시대"라고 반박했다.

이들은 "청년비서관은 정무수석 산하인데, 수석이 비서관 뒤치다꺼리나 하려니 그 답답함이야 이해를 못 하는 바는 아니다"라며 "다만 이 수석이 의원을 할 땐 나름 깨어있는 사람으로 봤는데, '라떼 이즈 홀스'(나 때는 말이야)하는 꼰대가 된 모습에 유감"이라고 꼬집었다.

그러면서 "나름 열심히 살아왔다고 생각하는 보좌진으로, 삶 전체가 모독당한 기분이 드는 후배가 많은 것을 기억하라"라며 "이 수석은 즉시 보좌진이라는 직업을 갖는 모든 사람에게 사과해야 한다"고 목소리를 높였다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr