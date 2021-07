대도시권광역교통위, '옥정~포천선' 광역철도 지정

9일 고시‥포천시 예산 약 1700억 원 절감

[아시아경제 라영철 기자] 옥정~포천선이 지난 5일 대도시권광역교통위원회의 심의에서 광역철도로 확정됨에 따라 오는 9일 고시될 예정이다.

8일 포천시에 따르면, 옥정-포천선이 광역철도로 지정되면서 도시철도 사업 대비 10%의 국비 지원과 도비를 지원받게 돼 포천시는 철도건설에 소요되는 시 예산 약 1700억 원을 절감하게 됐다.

광역철도 예산 분담 비율은 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%이다.

옥정-포천 광역철도 건설사업은 연장 17.2km, 총사업비는 1조 1762억 원이 소요되는 사업이다. 올해 2월 기본계획(안)에 대한 주민공청회 이후 현재 기본계획 승인을 위한 관계기관 협의를 진행 중이다.

박윤국 포천시장은 "이번 광역철도 지정으로 사업이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다"며 "계획대로 2028년에는 포천시민이 철도를 이용할 수 있도록 경기도와 함께 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr