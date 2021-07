담양교육지원청, 내 고장 학교 보내기 학부모 설명회 가져

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청(교육장 김철주)은 8일 담양의 미래를 함께 키워가고 담양교육의 지속적인 발전을 위해 지난 6월 2021년 내 고장 학교 보내기 협의회에 이어 2021년 내 고장 학교 보내기 학부모 설명회를 개최했다고 밝혔다.

이날 관내 중학교 3학년 학부모님과 관내 고등학교 교감·고입 업무 담당자가 함께 참석해 관내 고등학교 입학 전형, 교육과정, 특별프로그램, 대입 관련 정보 등 학교 선택에 도움이 될 수 있는 정보를 안내했다.

이번 행사는 여러 질문과 답변을 통해 궁금증을 해소하는 시간을 가지며 내 고장 학교 보내기 공감대를 형성해 지역 인재 유출을 방지하는데 기여하고자 실시했다.

설명회에 참석한 중3 학부모는 “지금까지는 입학 후 학교 교육과정 설명회를 통해 자녀가 다니는 학교에 대한 정보를 얻었었는데 이렇게 미리 고입 진학에 대한 정보를 얻을 수 있는 자리를 마련해 주셔서 감사하다. 고등학교 교육과정과 대입전형이 많이 바뀌어 학부모들에게 이런 정보를 제공해주는 기회를 더 많이 마련해 주시면 좋겠다”고 말했다.

김철주 교육장은 “오늘 참석한 학부모님들의 반짝이는 눈빛을 보면서 다시 한번 담양교육의 밝은 미래를 보았다. 담양교육은 학생, 교사, 학부모, 지역이 다 함께 미래로 감동 주는 교육을 실현하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

