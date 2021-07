은평구, 구파발에 코로나19 임시선별검사소 추가 설치·운영

기존 2개소 외 구파발 인공폭포 만남의 광장 임시선별검사소에 추가설치...12일부터 본격운영... 증상 유무 상관없이 누구나 코로나19 검사 가능

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 12일부터 구파발 인공폭포 만남의 광장에서 코로나19 임시선별검사소를 추가설치 및 운영한다.

이번 임시선별검사소 추가설치로 은평구는 총 3개소의 코로나19 검사소를 운영하게 되며, 은평평화공원(역촌역 4번 출구), 구파발 인공폭포 만남의 광장(구파발역 1번 출구), 은평구청 보건소 앞 광장 선별진료소에서 코로나19 선제 검사가 가능하다.

임시선별검사소는 증상 유무에 상관없이 누구나 코로나19 검사를 받을 수 있다.

구파발 코로나19 임시선별검사소는 평일 오전 9시~오후 5시에 운영, 낮 12~오후 2시는 검사소 방역소독을 진행한다. 토요일은 오전 9~오후 1시 운영, 일요일은 운영하지 않는다.

피검사자는 본인의 휴대전화 번호로 검사 결과를 받을 수 있다.

김미경 구청장은 “은평구는 임시선별검사소의 추가 운영으로 무증상 확진자를 조기 발견, 코로나19의 지역 감염 확산을 차단하기 위해 최선의 노력을 다하고 있다”며 “주민 여러분께서도 방역수칙을 철저히 준수, 코로나19 상황을 극복할 수 있도록 협조를 부탁드린다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr