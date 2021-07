[아시아경제 최대열 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 33,500 전일대비 1,200 등락률 -3.46% 거래량 976,758 전일가 34,700 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 실적·모멘텀 양날개...훨훨 나는 방산株[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등 close 는 영국 업체에 항공기 부품 7546억원어치를 공급하는 계약을 맺었다고 8일 공시했다.

