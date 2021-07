감성 넘치는‘광양별밤여행’, 영상으로 즐겨요

전라남도가 7월의 추천관광지,‘광양별밤여행’홍보 위해 제작

광양관광 SNS‘광양투어’,‘남도여행길잡이’등에서 만날 수 있어



[광양=아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 전라남도가 느랭이골자연휴양림을 ‘전라남도 7월의 추천관광지’로 선정하고, 이를 알리기 위해 제작한 홍보영상을 공개했다고 8일 밝혔다.

홍보 동영상에는 추천관광지인 느랭이골자연휴양림을 비롯해 배알도 섬 정원, 구봉산전망대, 해오름육교, 이순신대교 등 광양의 자연과 야경이 생생하게 펼쳐진다.

또한, 전남도립미술관, 광양와인동굴 등 예술과 낭만이 가득한 복합문화공간도 감성적인 배경음악과 함께 담겨있다.

대표 먹거리인 광양불고기와 분위기 좋은 카페도 등장해 보는 이의 눈과 마음을 설레게 할 것으로 기대를 높이고 있다.

이로써 관광슬로건 ‘낮과 밤이 빛나는 광양여행’에 걸맞게 아름다운 야경을 자랑하는 광양의 감성 별밤을 영상으로도 즐길 수 있게 됐다.

홍보영상은 광양관광 공식SNS 채널인 인스타그램 ‘광양투어(gwangyang_tour)’ 또는 전라남도 종합관광정보시스템 ‘남도여행길잡이’에서 볼 수 있다.

박순기 관광과장은 “느랭이골 자연휴양림을 비롯해 광양관광을 빛내는 청정 자연과 아름다운 야경이 2분 50초가량 감각적으로 그려진다”고 말했다.

이어 “코로나가 수그러들 기미를 보이다가도 대유행이 반복되며 피로감이 높아지는 요즘, 감성 넘치는 영상을 통해 광양의 아름다운 관광을 즐기길 바란다”고 덧붙였다.

한편, 전라남도는 여행전문작가, 관광관련학과 교수 등 관광전문가로 구성된 평가단을 통해 계절별, 테마별 관광지를 정기적으로 발표하고 있으며, 매월 전남도 관광누리집, 카드뉴스, 영상콘텐츠를 활용해 적극 홍보하고 있다.

광양=아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr