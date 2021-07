11번가, 코카콜라 썸머 굿즈 이벤트…"톡톡 튀는 미니 냉장고·캠핑박스"

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 오는 9일부터 19일까지 한국코카콜라와 썸머 굿즈를 증정하는 ‘2021 코크 썸머’ 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다. 코카콜라의 썸머 굿즈는 매년 여름마다 뜨거운 인기를 얻는 아이템으로 올해는 미니 냉장고와 캠핑박스를 선보인다.

행사 기간 코카콜라, 코카콜라 제로, 씨그램 등 행사 상품 중 원하는 제품을 구입한 뒤 굿즈 응모 이벤트에 참여하면 된다. 11번가는 참여 고객을 추첨해 다양한 음료를 시원하게 보관할 수 있는 톡톡 튀는 디자인의 미니 냉장고(20명)와 알루미늄 재질로 휴대가 간편한 캠핑 필수품 레드 알루미늄 캠핑박스(50명), 블랙 알루미늄 캠핑박스(50명)를 증정한다.

11번가는 코카콜라 캔, 코카콜라 제로 페트, 씨그램 무라벨 라임 등 코카콜라 인기 제품을 포함한 총 70여종의 상품을 최대 20% 할인된 가격에 판매한다.

11번가 관계자는 “마니아층이 두터운 코카콜라만의 시그니처 컬러와 트렌디한 디자인이 담긴 아이템들로 MZ세대는 물론 남녀노소 모두에게 인기를 끌 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr