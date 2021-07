SSG닷컴, 기술 경력사원 공개 채용…창사 이래 최대 규모

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴이 오는 18일까지 IT개발자를 모집 대상으로 하는 ‘2021년 하반기 기술 직군 경력사원 공개 채용’을 진행한다고 8일 밝혔다. 채용 인원은 두 자릿수 규모로, 해당 직군 단일 채용으로는 SSG닷컴 단독 법인 출범 이래 가장 크다.

모집 분야는 인공지능, 머신러닝 등 최신 빅데이터 기술을 기반으로 SSG닷컴의 플랫폼 경쟁력을 견인하는 데이터·인프라본부 산하의 총 14개 직무다. ▲서비스 기획 ▲소프트웨어 개발(프론트, 백엔드) 전 부문 ▲데이터 분석 및 개발 ▲데이터 예측 ▲딥러닝 개발 ▲시스템/미들웨어/네트워크 엔지니어 ▲DBA 등이 해당된다.

데이터·인프라본부는 SSG닷컴의 주문부터 결제, 배송에 이르는 전반적인 사업 영역에 깊이 관여하고 있는 핵심 조직으로 신세계그룹 내 온오프라인 협업도 주도적으로 수행하고 있다.

서류 접수는 오는 18일 오후 11시까지다. 서류 전형을 통과한 지원자에 한해 1차 실무진, 2차 임원진 면접을 거치게 된다. 이 밖에 지원 직무에 관한 자세한 내용 및 우대 사항은 SSG닷컴 채용 홈페이지을 통해 확인할 수 있다. 해당 사이트에는 현업 담당자의 인터뷰를 담은 직무 소개 동영상 페이지도 신설했다.

SSG닷컴 관계자는 "IT개발자들이 역량을 발휘할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "쓱닷컴과 함께 성장하며 이커머스 시장을 선도할 우수 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.

