이재명, 윤석열 친인척 비리에 이어 日 오염수 방출 발언 '직격'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 윤석열 전 검찰총장의 친인척(장모 사무장병원) 비리에 이어 이번에는 일본 후쿠시마 오염수 해양 방출에 대해 '일본 극우세력의 주장을 대변하고 있다'고 비판했다.

이 지사는 7일 페이스북에 올린 '윤석열 전 총장은 후쿠시마 오염수 해양 방출에 대한 분명한 입장을 밝혀야 합니다'라는 글을 통해 "윤석열 전 총장이 '일본 정부와 우리 정부가 각국과 협력하여 투명하게 진행해야 한다. 과거에는 크게 문제를 안 삼았고 정치적 차원에서 볼 문제가 아니다'라고 했다"며 "윤 전 총장의 이 발언은 일본 극우 세력의 주장, 이를 대변하는 일본 정부 논리와 다르지 않다"고 지적했다.

이어 "일본은 국제기준을 만족시키는 오염수 정화를 통해 방류하겠다고 밝히고 있지만 문제는 현재의 기술 수준으로는 방사능 오염수를 정화해도 삼중수소(tritium) 등 방사성 물질이 완전히 제거되지 않는다는 것이 전문가들의 일관된 주장"이라며 "전문가들의 우려와 걱정을 외면하고 방류에 유리한 여론을 조성하려는 것이 일본 정부"라고 주장했다.

또 "윤 전 총장은 '과거에는 크게 문제를 안 삼았고 정치적인 차원에서 볼 문제는 아니다'라고 했는데 오염수 해양 방류 위험성을 말하는 사람들이 정치적 목적으로 주장하고 있다는 말로 해석될 수 있다"며 "일본 정부에는 비판적인 말 한마디 못하면서 우리 국민 대다수의 주장을 정치적인 발언으로 몰아가서는 안 된다"고 경고했다.

특히 "(윤 전 총장이)'후쿠시마 사고도 일본의 어떤 지반에 관한 문제이지 후쿠시마 원전 자체 문제는 아니다'라는 발언은 원전 사고의 가공할 파급력에 대한 최소한의 이해가 없는 것은 아닌지 우려스럽다"며 "일본이 방사능 오염수 방류를 예고한 2023년까지 시간이 얼마 남지 않았는데 국제사회와 긴밀하고 빠른 협력으로 일본의 결정을 철회하도록 해야 한다"고 강조했다.

이 지사는 나아가 "후쿠시마 원전 오염수의 위험성을 객관적으로 검증해야 한다"며 "국민들이 혼란스럽고 궁금해 하는데, 윤 전 총장은 (일본 오염수 방류에 대한)분명한 입장을 밝히고 국민의 평가를 받아야 한다"고 직격했다.

이 지사는 지난 5일에는 페이스북을 통해 "윤 전 총장 장모 최은순 씨 구속으로 대한민국 사무장 병원에 대한 심각성이 여실히 드러났다"며 본질적인 대책마련을 정부에 촉구했다. 나아가 6년전 기소되지 않았던 장모 최 씨와 관련해서 윤 전 총장이 개입했는지 여부도 따져봐야 한다고 주장했다.

