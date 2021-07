[아시아경제 김진호 기자] 서울대학교에서 청소노동자로 근무하던 50대 남성이 교내에서 숨졌다.

6일 서울 관악경찰서에 따르면 지난달 26일 청소노동자 A씨가 서울대 기숙사 청소노동자 휴게실에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 퇴근 시간이 지났는데도 집에 돌아오지 않는 것을 이상하게 여긴 가족 신고로 발견된 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨가 극단적 선택을 하거나 타살을 당한 것으로 보고 있지 않은 상황이다.

한편 민주노총 전국민주연합노동조합은 7일 서울대에서 A씨의 사망과 관련한 기자회견을 연다.

