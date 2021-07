[아시아경제 이선애 기자] 세화아이엠씨는 주식양수도 계약으로 최대주주가 기존 우성코퍼레이션에서 이브이첨단소재로 변경됐다고 6일 공시했다. 변경된 최대주주의 소유비율은 19.67%다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr