귀어인 10명 중 3.1명 충남에 정착…태안 가장 인기

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 지난해 귀어인 10명 중 3.1명이 충남에 정착한 것으로 조사된다. 충남에서도 태안은 전국적으로 가장 인기 높은 귀어지로 꼽혔다.

6일 충남도에 따르면 해양수산부·통계청의 ‘2020년 귀어귀촌인 통계’에서 관내 귀어가구는 281가구, 귀어인은 314명인 것으로 집계됐다.

지난해 전국 귀어가구가 총 897가구인 점을 고려하면 전체의 31.3%가 충남에 정착한 셈이다. 또 귀어인은 전체의 31.4%가 충남을 선택했다.

충남의 귀어가구 수는 전남 302가구에 이어 전국 두 번째로 많다. 이어 전북에 94가구, 인천에 81가구가 어촌에서 새로 둥지를 튼 것으로 파악된다.

특히 충남 관내 15개 시·군 중 태안은 귀어인 161명이 정착해 전국에서 가장 많은(1위) 귀어인의 선택을 받은 것으로 확인된다. 또 보령은 귀어인 69명을 유치해 전국 귀어인 규모 상위 4위를 차지했다.

지난해 충남지역 귀어인의 연령대는 50대가 124명(39.5%)으로 가장 많고 60대 81명(25.8%), 40대 60명(19.1%), 30대 이하 31명(9.9%), 70대 이상 18명(5.7%) 순을 기록했다.

충남에 귀어 하는 인구(가구)가 늘어난 배경으로는 지역 자체적으로 예비 귀어귀촌인 유치에 공을 들이고 있는데다 어민수당 지원, 귀촌인 정착·창업자금 및 주택 구입자금 융자지원 등 혜택이 제공되는 점이 주효했던 것으로 해석된다.

여세를 몰아 도는 앞으로도 도시민의 귀어귀촌을 확대하기 위해 ▲대도시 지역의 예비 귀어인을 위한 거주용 공간 리모델링(2개소) ▲귀어학교 운영 ▲귀어귀촌 어울리마을(1개소) 운영 ▲어촌체험휴양마을 운영(14개소) ▲권역단위 거점 개발(5개소) ▲어촌테마마을 조성(1개소) 등 지원사업을 추진할 계획이다.

도 관계자는 “고령화와 인구감소 등으로 활기를 잃어가는 어촌에 대도시 지역의 젊은 인구가 유입될 수 있도록 귀어귀촌 지원을 아끼지 않겠다”며 “이를 통해 충남이 귀어귀촌의 중심지로 거듭날 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

