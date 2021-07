백신 접종 육군 간부도 코로나 확진

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 화이자 백신을 2차례 접종한 뒤 확진된 사례가 처음으로 확인됐다.

6일 국방부에 따르면 경기도 파주의 육군 간부 1명이 부대 내 확진자와 접촉자로 분류돼 진단검사를 받아 확진됐다.

이 간부는 지난달 11일 화이자 백신 1차 접종을 받은 데 이어 지난 2일 2차 접종을 마쳤다. 지난 4월 말과 지난달 초 각각 아스트라제네카 백신 1, 2차 접종을 하고서 최근 확진된 해군 간부가 있었으나 화이자 백신으로 접종을 완료한 뒤 코로나19 양성 판정을 받은 것은 이번이 처음이다.

다만 2차 접종일이 4일 전이어서 백신을 권장 횟수만큼 다 접종 한 뒤 2주가 지나서 확진된 이른바 '돌파감염' 사례는 아닌 것으로 파악됐다.

이날 육군 간부 외에 경기도 파주의 육군 병사 1명과 동두천의 육군 병사 2명, 충남 대전의 공군 간부 1명 등 4명도 확진돼 군내 누적 확진자는 1034명으로 늘었다.이 가운데 23명이 치료를 받고 있고 나머지는 완치됐다,

한편 국방부는 전날까지 30세 미만 장병 18만5619명이 화이자 백신 2차 접종을 마쳤다고 밝혔다. 이는 1차 접종자(39만5000여명)의 46.9%에 해당한다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr