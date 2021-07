AI가 대출도 해준다…하나銀, 'AI 대출' 첫 선

[아시아경제 성기호 기자]인공지능(AI)이 대출해주는 시대가 열렸다.

하나은행은 AI를 활용해 대출한도를 산출하는 ‘AI대출’을 6일 출시했다. 이는 금융권 최초다.

AI대출은 하나은행과 하나금융융합기술원이 공동 개발한 대출한도모형에 데이터를 스스로 학습하는 머신러닝을 적용해 대출한도를 산출한다. AI는 고객의 거래 패턴을 분석하고 200여 개의 변수 및 복수의 알고리즘 결합을 통해 리스크를 분석하고 적정 한도를 부여한다.

본인 명의 휴대폰과 하나은행 거래 이력만 있으면 소득 서류 제출 없이 최대 5000만원까지 대출받을 수 있다. 또 신청과 동시에 1분 안에 대출 한도금리 확인이 가능하다.

하나은행 상품개발 담당자는 "AI를 활용한 대출 한도 산출을 통해 3S(스피드·스마트·심플) 프로세스를 구현할 수 있게 됐다"며 "향후 빅데이터를 적용해 하나은행 고객뿐 아니라 전국민이 이용할 수 있는 상품과 시스템을 개발하겠다"고 밝혔다.

