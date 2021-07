하나카드, 여름 혜택 담은 '월간혜택 7월호' 발간

쿠팡, G마켓, SSG.com 등 인기 쇼핑몰 참여

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 7월 진행되는 대표 이벤트를 모은 '월간혜택 7월호'를 발간했다고 6일 밝혔다.

매월 새로운 소비문화를 반영해 트렌디한 혜택을 선보이는 '요즘 혜택'에서는 '여름, 레저 혜택으로 달리자'라는 테마로 호캉스, 레저 혜택에 집중한 할인 혜택을 선보인다. 아이, 반려동물 등 가족과 함께 할 수 있는 레저활동을 찾는 고객을 위해 ▲놀이의 발견 5% 즉시할인 ▲강아지숲 30% 현장 할인 혜택을 제공한다.

또 호캉스와 다양한 레저 활동을 찾는 고객을 위해 ▲숙박·항공·여행 플랫폼 트리플에서 5만·10만·30만원 이상 결제 시 최대 2만원 즉시할인 ▲골핑 10만원 이상 결제 시 7% 즉시할인 ▲제주여행 플랫폼 탐나오 제주여행 5만·10만원 이상 결제 시 2500·5000원 즉시할인 혜택을 제공한다.

여름 맞이 산뜻한 실내공간 꾸미기, 알뜰 장보기, 다이어트 준비, 여름 패션 등 다양한 여름 생활에서 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 할인 혜택도 선보인다. ▲롯데하이마트 온라인몰 구간별 청구할인 최대 30만원 혜택 ▲쿠팡 프레시 여름 대표 아이템 (생생한우, 도드람 삼겹살 등) 최대 40% 즉시 할인 ▲티몬 썸머플렉스 기획전 10% 쿠폰 할인 ▲다이어트 식품몰 미트리 5만원 이상 결제 시 5000원 즉시 할인 ▲세븐일레븐 계(鷄)이득 상품 30% 할인 ▲무신사 5만원 이상 결제 시 3000원 즉시 할인 ▲명품 할인 플랫폼 발란 20·40·60만원 이상 결제 시 최대 6만원 즉시 할인 ▲G마켓 패션 빅세일 7% 쿠폰 할인 등을 받을 수 있다.

면세점을 이용하지 못해 아쉬워하는 명품족을 위한 해외 직구 혜택도 제공한다. 뉴욕의 고급백화점 버그 도프굿맨, 미국 대표 백화점 메이시스, 니마마커스 등 해외 유명 백화점 온라인몰에서 하나카드로 결제 시 15% 하나머니 캐시백, 최대 100만원 무료 직구 보험 서비스 혜택을 받을 수 있다.

