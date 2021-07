창원시, 시내버스 파업 대비해 비상수송에 만전 … 6일 시내버스 542대 멈춰

기존운행의 48% 수준으로 운행

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 6일 새벽 시내버스 파업에 대비, 파업에 참여하지 4개 사의 시내버스 배차를 늘리는 등 비상 수송대책을 수립했다고 5일 밝혔다.

현재 시내버스 7개 사 노사 대표가 오후 2시부터 경남지방노동위원회 중재로 조정 회의에 들어갔다. 지방노동위원회의 2차 조정 회의에서 협상이 결렬되면 오는 6일 오전 5시 첫 차를 시작으로 파업이 예고돼있다.

노조는 임금 6.8% 인상, 경영진은 임금동결, 정년 연장 삭제, 호봉제 변경, 퇴직금 적립 방법 변경 태도를 고수하며 맞섰다.

조정 회의가 결렬되면 6일 오전 5시 첫차부터 창원 9개 회사 시내버스 726대 중 7개 회사 542대가 멈춘다.

이에 시는 파업에 대비해 전세버스 150대, 시청 공용버스 11대, 임차 택시 400대를 긴급 투입하고, 파업에 참여하지 않는 4개 사의 시내버스 160대, 마을버스 3개사 25대를 배차 기존 평일 운행 대비 48% 수준으로 운행할 예정이다.

또한 파업 시 택시가 기존 하루 1470대 운행에서 파업 시 5100대가 운행될 예정이다.

이러한 파업에 대비한 창원시의 비상 수송대책 주요 내용은 시 홈페이지 또는 읍면동 행정복지센터를 통해 확인할 수 있다.

시는 "노사의 어려운 처지도 이해하지만, 시민의 발인 대중교통을 볼모로 한 파업 행위는 공감할 수 없다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr