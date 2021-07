[아시아경제 이준형 기자] 에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 8,720 전일대비 230 등락률 +2.71% 거래량 1,092,616 전일가 8,490 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 에이루트 "우진기전, 도시바와 수소연료전지 도입 추진 '수소시장 선점'"에이루트 "우진기전, 상반기 수주 1000억원 돌파 예상"에이루트 "우진기전 관계사로 편입…반도체 호황·신재생 활성화 수혜" close 는 보통주 1주당 신주 5주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 5일 공시했다.

신주 배정기준일은 오는 20일, 신주 상장예정일은 다음달 10일이다.

이에 에이루트의 주권매매거래는 이날 오후 4시17분부터 장종료시까지 정지된다.

