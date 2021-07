이준석 "여당 일부서 국민분열 발언...종교계가 통합 이끌어달라"

[아시아경제 이준형 기자] 이준석 국민의힘 대표는 5일 개신교 연합단체인 한국교회총연합(한교총)을 방문해 "국민 통합에 관해 교회에서 선도해 달라"고 말했다.

이날 이 대표는 한교총 대표회장인 소강석, 이철, 장종현 목사와 만나 "최근 일부 여당 대선 후보군에서 국민을 분열시키려는 발언을 시작하고 있다"면서 "그럴 때일수록 종교계에서 국민 분열에 대해 강하게 다잡아주길 부탁드린다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이 대표는 민주당 대권주자인 이재명 경기도지사의 '미 점령군' 발언에 대해 "국민 분열을 통해 정치적 이득을 보고자 하는 매우 얄팍한 술수"라고 비판했다. 이날 발언도 이 지사를 겨냥한 것으로 풀이된다.

이 대표는 '차별금지법에 중심을 잘 잡아주고 기독교계 목소리를 좀 더 들어달라'는 요청에 "당론은 엄중하기에 가볍게 정하는 일은 없을 것"이라며 "차별금지법의 경우 아직 당론이라 할 만큼 구체적으로 논의한 게 없다"고 말했다. 이어 "당론은 대선후보가 결정되면 그 분 주도로 중지를 모아서 결정할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

