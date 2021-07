우리카드, 원주시와 업무협약 체결…'원주사랑카드' 출시

이달 14일 카드형 지역사랑상품권 '원주사랑카드' 출시

기본 0.2%, 전통시장 2% 적립

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 원주 지역경제 활성화를 위해 원주시와 '원주사랑카드' 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이날 원주시청에서 진행된 업무협약식에는 김정기 우리카드 사장, 원창묵 원주시장, 조창진 원주상공회의소 회장, 김인식 우리은행 부행장 등이 참석해 원주 지역 경제 활성화와 원주사랑카드 출시를 제휴했다.

우리카드 관계자는 "이달 14일 출시 예정인 카드형 지역사랑상품권 '원주사랑카드'는 국내 가맹점에서 기본으로 0.2%를, 전통시장에서 2%를 특별 적립할 수 있다"며 "많은 원주시민과 소상공인이 편리하고 안전하게 이용할 수 있을 것이라 기대한다"고 말했다.

우리카드는 원주사랑카드 출시를 기념해 이달 14일부터 이벤트도 진행한다. 카드 발급 및 이용 고객 대상으로 추첨을 통해 원주사랑상품권 100만원(1명), 50만원(3명), 30만원(10명), 5만원(150명), 1만원(500명), CU편의점 5000원 모바일 상품권을 증정한다.

