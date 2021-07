전남 경찰, 진도군청 5개 부서 압수수색

10여명 수사관 파견…급수선 건조 비용 예산 전용 혐의

[진도=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 경찰이 5일 급수선 건조 비용으로 지급된 국토교통부의 국고보조금을 여객선 건조에 사용해 고발된 진도군을 압수수색 했다.

전남경찰청은 10여명의 수사관들을 파견, 오전부터 기획예산과, 진도항만개발과, 건설교통과, 지역개발과, 의회사무과에서 압수수색을 진행했다.

경찰은 압수수색을 통해 급수선 예산의 목적 외 사용 관련 지시·계획·보고, 전자정보 등 관련 자료를 확보 중이다.

진도군은 지난 2016년 급수선 건조비로 받은 국토교통부 도서 개발 사업비 40억원 가운데 27억원을 투입, 지난 2018년 160t급 차도선을 건조했다.

특히 국토부가 불승인 처분을 내렸는데도 불구하고 섬 주민들의 이동권, 생존권, 생명권 보장을 위해 불가피하다며 예산을 목적 외 사용해 논란을 빚었다.

이에 감사원은 감사를 통해 ‘부적정’ 결론을 내리고 국토교통부에 부당하게 집행된 보조금에 대해 환수하는 방안 등을 마련하라고 통보했다.

지난해 진도군의 일부 시민단체도 “국토교통부의 불승인 통보를 어기고 자의적으로 급수선 건조 목적 보조금을 다목적 선박 여객선(차도선) 건조 대금으로 전용한 것은 업무상 배임 등에 해당한다”며 진도군수와 회계관련 직원을 검찰에 고발했고, 전남경찰청에서 고발건을 이첩받아 수사 중이다.

경찰 관계자는 “급수선 예산 집행 당시 직원들이 현재 여러 부서에 흩어져 있어 압수수색 장소가 늘어났다”며 “특히 예산 전용이 군수의 지시로 이뤄졌는지 아닌지를 집중 살펴보고 있다”고 말했다.

호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr