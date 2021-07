[아시아경제 박지환 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 32,100 전일대비 250 등락률 -0.77% 거래량 819,863 전일가 32,350 2021.07.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-2일HDC현대산업, 경산 아이파크 2차 공급계약… 1709억원 규모용산철도병원 부지 개발사업 1880억 PF 성사 close 은 5일 1496억원 규모의 경기 광주 송정지구 B1블럭 공동주택 신축공사 계약을 체결했다고 공시했다.

계약상대방은 대원지주회사, 하나월드, 송정하우징 등이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr