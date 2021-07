박지원 국정원장, 목포 산정동성당 미사 참석

국정원장 취임 이후 첫 목포행사 참석



“프란치스코 교황의 평양 방문을 추진하고 있다”

[목포=아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 박지원 국가정보원장이 5일 오전 전남 목포시 산정동 성당에서 열린 준대성전 지정 감사 미사에 참석했다.

이날 미사는 김희중 대주교의 주례로 진행됐으며 주한 교황대사인 알프레드 슈에레브 대주교와 김영록 전남지사, 김원이 국회의원, 김종식 목포시장, 박우량 신안군수, 신자 등 200여 명이 참석했다.

목포에서 지역구 3선 의원을 지낸 박 원장이 지난해 7월 국가정보원장 취임 후 목포 행사에 참석한 것은 이번이 처음이다.

박 원장은 미사 축사에서 “오늘 김희중 대주교와 알프레드 슈에레브 대사를 만나 교황께서 평양을 방문하도록 요청하기 위해 이 자리에 왔다”면서 “한반도에 평화를 가져올 수 있도록 기도해 달라”고 당부했다.

호남취재본부 박기동 기자 kidpak75@asiae.co.kr