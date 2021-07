벤처캐피탈을 위한 국내 첫 ESG 투자 온라인 강의…이달 28일부터

[아시아경제 김보경 기자] 한국벤처캐피탈협회 부설 한국벤처캐피탈연수원에서 ESG(환경·사회·지배구조) 투자를 위한 온라인 강의를 진행한다.

벤처캐피탈협회는 '2021년 투자실무: ESG 투자 전략 및 사례' 교육을 오는 28일부터 다음달 15일까지 온라인으로 실시한다고 5일 밝혔다.

미국과 유럽의 다수 연기금은 ESG기준에 미달하는 곳에 투자를 금지하는 등 선진 시장에서는 이미 윤리적 가치를 표방하는 ESG 투자가 '뉴노멀'로 자리잡았다.

이번 교육은 벤처캐피탈을 위한 국내 첫 ESG 투자 강의로, 벤처캐피탈 업계에는 아직 생소한 ESG 투자 전략 수립을 위한 종합 강의다.

국민연금공단 기금운용본부, 김앤장법률사무소 ESG그룹, PWC삼일회계법인 ESG플랫폼, 서스틴베스트(ESG 자문평가사), 더웰스인베스트먼트, 한국투자공사 소속의 ESG 투자 전문가 8명이 ESG 국내외 투자 사례와 법률·세무 이슈 등을 다룰 예정이다.

한국벤처캐피탈연수원은 국내 유일의 벤처캐피탈 교육 전문기관으로 2000년부터 벤처캐피탈 전문인력 양성 및 전문성 강화 교육 과정 등을 운영 중이다. 강의 신청은 연수원 홈페이지를 통해 오는 16일까지 가능하다.

