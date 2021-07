우미건설·신동아건설, ‘과천 지식정보타운 린 파밀리에’ 8월 분양 예정

과천 지식정보타운 내 공공분양 아파트

전용 46·55·84㎡ 총 659가구 중 공공분양 318가구·신혼희망타운 227가구 분양

[아시아경제 조강욱 기자] 우미건설·신동아건설 컨소시엄이 내달 경기 과천 지식정보타운 S8블록에서 민간참여 공공분양 아파트 ‘과천 지식정보타운 린 파밀리에’ 분양에 나선다고 5일 밝혔다.

‘과천 지식정보타운 린 파밀리에’는 과천 지식정보타운 내 위치하는 공공분양 아파트다. 신혼희망타운(공공분양·행복주택), 공공분양으로 구성되며, 지하 2층~지상 29층 5개 동, 전용 46·55·84㎡ △공공분양 318가구 △신혼희망타운(공공분양) 227가구 △신혼희망타운(행복주택-임대형) 114가구 등 총 659가구 규모다. 이번 분양 물량은 공공분양 318가구와 신혼희망타운(공공분양) 227가구 등 총 545가구이며, 신혼희망타운(행복주택-임대형) 114가구는 추후 공급될 계획이다.

과천 지식정보타운은 과천시 갈현동·문원동 일대 개발제한구역(그린벨트)을 해제해 새롭게 조성하는 대규모 공공택지지구다. 총 135만3,090㎡ 부지에 공동주택과 단독주택 등 주거시설을 비롯해 정보통신기술(ICT)과 연구개발 등 지식기반 산업단지, 도시기반시설이 구축된다. 강남 접근성이 좋아 수도권 택지지구 가운데 강남권 교육과 문화인프라를 누릴 수 있는 준강남 생활권으로 평가 받는다.

단지는 과천 지식정보타운 내에서도 우수한 입지를 갖췄다. 지구 내 지하철 4호선 과천 지식정보타운역이 신설·개통될 예정이며, 과천 지식정보타운 중심상권과도 가깝다. 수도권제1순환고속도로, 강남순환고속도로, 과천~봉담 간 고속화도로, 47번국도 등 광역교통망이 인접해 있고 안양~성남 간 고속도로가 제2경인고속도로와 연결되면서 인천공항을 비롯해 서해안고속도로, 경부고속도로 접근성도 좋다.

단지 바로 옆에 초·중학교 부지가 계획돼 있어 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하다. 친자연적인 주거환경도 관심사다. 지식정보타운을 감싸고 있는 관악산과 청계산 등 녹지가 풍부하며, 단지 주변에 근린공원이 조성될 예정이다.

또 단지는 남동향 위주 배치로 일조량을 극대화하고, 선호도 높은 4베이 설계(일부제외) 판상형 타입(일부제외)으로 조성된다. 보행자의 안전을 고려해 100% 지하주차장으로 설계했다(근린생활시설 주차장 제외). 커뮤니티 시설로는 입주민들의 선호도가 높은 피트니스클럽, 실내골프연습장 등이 마련되고, 아이들을 위한 작은 도서관 등이 조성된다.

