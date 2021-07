광역 강원도 '大 통합 일자리 축제' 8월 개최

8. 23 ~ 9. 17 '2021 온·오프라인 강원일자리박람회'

11개 공공기관, 채용설명회·온라인 화상면접·기업설명회·취업특강



[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 광역 도 단위 통합 일자리 축제를 오는 8월부터 한 달간 개최한다.

6일 도에 따르면, 출범 1주년을 맞은 강원도일자리재단은 오는 8월 23일 온라인 개회식을 시작으로 9월 17일까지 4주 동안 온·오프라인 강원일자리박람회를 연다.

온라인 박람회는 강원도 일자리 통합 플랫폼 '강원일자리정보망(job.gwd.go.kr)'을 통해 진행한다.

채용설명회, 온라인 화상 면접, 기업 설명회, 취업 특강, 취업 역량 진단, AI 면접 등 다양한 프로그램이 마련된다.

오프라인 박람회는 원주 국민체육센터(9.2), 춘천 스카이 컨벤션웨딩홀(9.7), 강릉과학산업진흥원(9.16), 홍천 읍사무소(9.17) 등 4개 지역에서 연다.

특히 이번 박람회는 강원도가 주최하고, 고용노동부가 후원하는 가운데 지방자치단체를 포함해 일자리 관련 11개 공공기관이 처음으로 공동 주관하는 대규모 행사라는 점에서 의미가 있다.

도는 그간 기관별로 산발적으로 개최한 것과 달리 도 단위 첫 통합 행사로 추진함에 따라 구인·구직 매칭 등 시너지 효과 극대화를 기대했다.

참여 대상은 도 내에 본사 또는 지사(분점)를 둔 기업과 기관으로, 행사 기간에 전용 온라인 채용 페이지와 기업 홍보 서비스, 비대면 화상 면접 솔루션 및 면접 부스 등을 제공받는다.

박람회 참여 희망 기업은 오는 7월 15일까지 강원 일자리 정보망 홈페이지를 통해 참여할 수 있고, 구직자는 8월부터 정보망에 구직 등록하면 된다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr