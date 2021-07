기보, 'VC벤처펀드 특별보증 신설'…"제2벤처붐 확산"

대상 VC에 최대 50억 한도 특별보증 지원

보증비율 100% 상향 등 우대조치 적용

[아시아경제 이준형 기자] 기술보증기금은 'VC벤처펀드 특별보증'을 신설하고 5일부터 다음달 2일까지 특별보증 지원대상 벤처캐피탈(VC)을 모집한다고 밝혔다.

VC벤처펀드 특별보증은 정부가 제2벤처붐을 확산하고 벤처 4대강국 목표를 실현하기 위해 마련한 복합금융 지원방안의 후속조치다. 중소벤처기업부가 추진하는 '기술기반 벤처·스타트업 복합금융 지원방안'의 핵심 사업 중 하나로 꼽힌다.

기보는 VC벤처펀드 특별보증 대상으로 선정된 VC에 대해 최대 50억원 한도로 보증을 지원한다. 기보는 한국모태펀드 출자사업 운용사로 선정된 중소기업 창업투자회사(창투사)와 유한책임회사(LLC)형 VC 중 투자현황, 투자능력, 벤처투자시장 활성화 기여도 등을 심사해 대상 VC를 선정한다. 특별보증을 지원받은 VC는 기보 보증서 담보 대출 전액을 벤처펀드 출자금으로 납입하고 이를 벤처기업에 투자하게 된다.

기보는 VC의 원활한 투자금 조달을 위해 ▲보증비율 기존 85%에서 100%로 상향 ▲평균보증료율 1.2% 대비 0.2%포인트 낮은 고정보증료율 1% 적용 ▲펀드당 30억원 이내에 운용사 출자 예정 금액의 80%까지 보증 지원 등의 우대조치를 적용한다.

정윤모 기보 이사장은 "기보는 제1벤처붐 당시 창투사의 투자재원 확충을 지원하기 위해 창투사 특례보증과 창투사 CLO 보증을 운용한 경험이 있다"면서 "이에 기반해 VC벤처펀드 특별보증을 적극 지원해 우수 기술혁신기업이 보다 많은 투자와 보증을 지원받을 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

