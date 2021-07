CJ대한통운, 블록체인 접목 '의약품 물류관리 시스템' 개발 착수

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 업계 최초로 의약 물류관리 시스템에 블록체인 기술을 접목한 'PLS(Pharmaceutical Logistics System)' 개발에 착수했다고 5일 밝혔다. 블록체인 기술을 통해 의약품 유통과정 데이터의 위변조, 해킹을 원천 차단하는 기술이다.

이는 입출고, 보관, 배송 등의 물류 데이터를 PLS에 연동시킴으로써 물류 품질에 대한 제약 고객사 및 국민 신뢰도를 높일 수 있다. 향후 데이터 구성, 테스트를 진행해 오는 11월 정식 오픈할 계획이다.

CJ대한통운은 현재 경기도 동탄에 ‘우수의약품 유통관리기준(KGSP)’ 인증을 획득한 3000평 규모의 제약허브센터를 두고 전국 11개의 의약품 전담 지역센터를 운영하고 있다.

CJ대한통운은 PLS를 통해 의약품 출하 내역부터 모든 이동 정보를 안전하게 기록, 보관한다. 제약사가 의약품을 생산, 수입하거나 도매상이 출하할 때 부여되는 일련번호를 PLS에 입력할 수 있도록 시스템을 구현할 계획이다.

제조사에서 의약품을 받은 시점부터 물류센터 입고, 보관, 지역간 수송, 거래처 배송까지 모든 이동 과정이 기록된다. 나아가 보관센터, 배송차량의 온도 정보 등 물류 품질 데이터도 가시화한다.

현재 ‘표준운영절차(SOP)’를 수립해 물류센터와 차량에 대한 준수사항부터 온도기록물 보관, 혹서기·혹한기 유의사항, 비상상황 발생시 행동요령, 환경 위생수칙 등을 실행 중이다. 사물인터넷(IoT) 기반의 ‘쿨 가디언 시스템’을 통해 365일, 24시간 물류센터의 온도를 실시간 모니터링한다.

CJ대한통운 관계자는 “블록체인 기술을 활용한 의약품 물류관리 시스템을 선제적으로 개발, 도입함으로써 유통 투명성 제고에 기여하고 수준 높은 물류 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

