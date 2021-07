김홍국 경기도 대변인 "공관 만찬, 방역수칙 위반 의혹 깊은 유감"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 김홍국 경기도 대변인이 최근 이재명 경기도지사의 공관 공개 만찬과 관련, 일부 언론과 정치인의 방역수칙 위반 의혹에 대해 강한 유감을 표시했다.

김 대변인은 4일 페이스북에 올린 '경기도는 일부 언론과 정치인의 방역수칙 위반 의혹 주장에 깊은 유감을 표합니다'라는 글을 통해 "지난 5월27일, 지방균형발전과 협력방안 협의를 위한 공무로 경기도지사와 군수 2명, 구청장 1명이 도지사 공관에서 공무 만찬을 진행했다"며 "(당시) 도지사 공관은 간담회가 가능한 업무공간으로 방역수칙을 어긴 적도 없고, 일부 언론이 지적한 비공개 정치모임을 한 사실도 없다"고 밝혔다.

이어 "출장뷔페 업체 직원의 확진 사실이 확인돼 경기도지사는 역학조사관의 지시와 관련 매뉴얼에 따라 도지사 공관에서 능동감시 자가격리를 진행하고 3일 후에 업무 복귀했다"며 "이 과정은 모두 보도자료 등 언론 안내를 통해 수시로 공지하고 진행 사항을 공개했다"고 덧붙였다.

특히 "의전팀의 확진자 2명과 접촉자 4명 또한 역학조사관 지시와 매뉴얼에 따라 생활치료센터 입소 치료와 자가격리 등 대응을 했다"며 "이 역시 보도자료 등을 통해 실시간으로 공개했다"고 강조했다.

김 대변인은 하지만 "아니면 말고 식의 가짜 뉴스를 조장하거나 편승하는 듯한 언론의 가짜뉴스 배포가 심각한 상황"이라며 "일부에서 '징벌적 손해 배상'까지 고민해 봐야 한다는 사회적 책임을 언급하는 사람들도 많다"고 강한 유감을 표시했다.

나아가 "코로나19 방역 위기가 무척 엄중한 상황을 고려할 때 방역당국에 대한 국민의 신뢰가 훼손되지 않도록 책임감 있는 기사와 논평을 내어 달라"고 당부했다.

