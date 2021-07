송파구 청소년 무한~도전 프로젝트 진행

송파혁신교육지구, 청소년 동아리 27개 팀 선정…최대 100만원 지원...▲유기동물 위한 기부 ▲금연 캠페인 ▲올림픽공원 명소 지도만들기 등

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 '청소년 도전 프로젝트 뭐든지'에 참여하는 27개 팀을 선발, 사업을 본격 실시한다고 밝혔다.

뭐든지는 송파혁신교육지구 사업 일환으로 지역내 중·고등학교 학생 또는 송파구 거주 만 13~만 18세 청소년들이 5명 이상 모여 기획부터 실행까지 전 과정에 청소년이 주도적으로 무엇이든 도전해볼 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

이 사업은 환경, 역사, 문화 등 주제 제한 없이 청소년들이 관심 있는 분야에서 스스로 배우고 활동하는 기회를 제공함으로써 청소년의 자치역량 강화를 목적으로 한다.

구는 매년 팀별 활동비로 최대 100만원까지 지원하고 있으며, 2019년부터 총 80개 동아리에 7500만 원을 교부, 청소년의 꿈을 응원해오고 있다.

올 해 선정된 최종 27개 팀을 보면 ▲유기동물 관련 텀블러 제작·판매 수익을 유기동물보호센터에 기부하는 ‘도란도란’ ▲학교폭력 예방을 위한 체험활동과 금연교육 캠페인을 실시하는 동아리 ‘꿈사다리반’ ▲사진에 관심 많은 학생들이 모여 올림픽공원 명소를 직접 촬영, 사진지도를 제작·배부하는 ‘올공별곡’ 등 청소년들의 기발한 아이디어가 담긴 프로젝트들이 다양하다.

또 구는 각 팀 당 성인 멘토 1명씩을 지정해 청소년들의 도전을 체계적으로 지원할 예정이다.

특히 올해 선정 팀 중 4개 팀의 멘토로 송파쌤 마을강사가 참여, 청소년들에게 지역에 대한 이해를 높이고, 자부심을 키우는 효과도 클 것으로 기대하고 있다.

박성수 송파구청장은 “'뭐든지' 사업을 통해 지역내 청소년들이 자신의 진로와 꿈을 찾고, 스스로 성장할 수 있는 역량을 키워가길 바란다”며 “앞으로도 청소년들이 꿈을 위해 다양한 도전을 할 수 있는 든든한 교육지원체계를 만들어 가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr