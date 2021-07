"주식 호황기 변액 저축성보험 해지 큰 폭 상승"

보험연구원 "단기 변동에 따른 해지, 바람직하지 않아"

[아시아경제 오현길 기자] 주식시장 급등으로 변액연금보험과 저축성 변액유니버셜보험 등 변액저축성보험 해지율이 큰 폭으로 상승한 것으로 조사됐다.

변액저축성보험은 단기 투자수단보다는 장기 보장수단에 가깝기 때문에 해지가 늘어나는 것이 바람직하지 않다는 조언이다.

4일 보험연구원에 따르면 코스피지수가 본격적으로 상승하기 시작한 2020년 11월 이후 변액저축성보험 월별 해지율이 2020년 12월과 2021년 1월 각각 1.79%, 2.21%로 급증했다.

지난해 1월에서 11월 사이 변액저축성보험 월별 해지율은 0.84~1.55% 수준이었다.

변액저축성보험 해지가 늘어난 원인으로 주식 직접투자를 위한 자금 이동과 수익 확정 등을 꼽았다.

김세중 연구위원은 "국내 주식형 펀드 월별 해지규모도 올해 1월 급증하는 모습을 보였고 같은 기간 주식시장 고객예탁금은 68조원으로 최고치를 기록한 점을 볼 때 주식 직접투자를 위한 자금 이동이 저축성 변액보험 해지에 일부 영향을 미쳤을 것"이라며 "그동안 변액보험의 성과가 개선된 후 수익을 확정하려는 동기 또한 해지의 원인일 수 있다"고 말했다.

코스피지수는 지난해 초 2200선에 머물렀으나 11월부터 급등하기 시작해 올해 1월 3000선을 돌파했다. 주식 직접투자를 위한 고객예탁금은 지난해 12월과 올해 1월 각각 66조원, 68조원으로 연중 최고치를 기록했다.

지난해 8월에도 고객예탁금이 전월 48조원에서 61조원으로 급증하면서 변액저축성보험 해지 건수와 국내 주식형 펀드 해지규모가 모두 상승했다.

최근 1년간 '변액보험 해지' 검색량 추이도 크게 달라졌다. 2016년 말 기준 변액보험 가입자는 20~30대가 43.6%를 차지하고 40대 이상이 56.4%를 차지하는 것으로 나타나 연령대별로 고른 분포를 보였다.

아울러 네이버 검색량 통계시스템인 네이버 데이터랩을 통해 지난 1년간 변액보험 해지에 대한 관심도 변화를 분석한 결과 20~30대의 경우 지난해 12월과 올해 1월 변액보험 해지 검색량이 이전에 비해 두 배 가량 증가했다. 40대 이상의 경우 약 5배 가까이 급증했다. 40대 이상 가입자가 상대적으로 더 많이 해지했을 가능성이 높다.

김 연구위원은 "코로나19 확산 이후 금융시장의 단기적인 변동에 따른 해지 증가는 바람직하지 않을 수 있다"며 "특히 변액연금의 경우 최저사망보증, 최저적립금보증 등 다양한 보증옵션에 대한 추가 수수료가 부가되고 이들 옵션을 통해 사망 시 또는 만기 시 적립금 손실을 방지할 수 있기 때문에 단기 투자수단보다는 장기 노후소득 보장수단으로 적합한 상품"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr