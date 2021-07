[자금조달]한토신, 카카오빌딩 'H스퀘어' 인수자금 7900억 조달 성사

[아시아경제 임정수 기자] 한국토지신탁이 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 4,407,703 전일가 160,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보) close 그룹 계열사들이 입주한 경기도 성남시 분당 ‘에이치스퀘어(H스퀘어)’ 빌딩 매입을 위해 7900억원 규모의 자금을 조달했다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한토신이 만든 부동산투자회사(리츠) ‘㈜케이원제15호‘는 최근 신한은행 등 금융회사로 구성된 대주단으로부터 총 7900억원을 조달했다. 조달한 자금은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 4,407,703 전일가 160,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보) close 그룹 계열사들이 입주한 H스퀘어 빌딩 인수에 사용한다.

한토신은 상환 안정성을 높이기 위해 대주단에 H스퀘어 빌딩 토지와 건물 등을 담보로 제공했다. 담보 및 상환 우선순위에 따라 4400억원 규모의 선순위 대출과 3500억원 내외의 중순위 대출 및 지분 증권으로 나눠 투자자 모집을 완료했다.

H스퀘어는 경기도 성남시 판교역로 235, 231에 있는 지하 4층~지상 10층, 연면적 8만5140㎡ 규모의 오피스(업무용) 빌딩이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 4,407,703 전일가 160,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보) close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 4,407,703 전일가 160,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보) close 게임즈, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 4,407,703 전일가 160,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보) close 페이 등 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 4,407,703 전일가 160,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보) close 그룹 계열 3개 회사가 장기 임차(마스터리스)해 사용하고 있다.

한토신은 H스퀘어 매각 입찰해 참여해 올해 4월 해당 건물 2개 동 중 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 4,407,703 전일가 160,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고美 월가가 장담하는 ‘코스피’ 황금 테마!LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보) close 계열사가 입주한 부분을 매입하기로 했다. 입찰 성사 후 약 2개월 만에 인수용 자금 조달을 완료한 셈이다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr