[아시아경제 부애리 기자] 서울 강남경찰서는 경찰관을 폭행한 혐의(공무집행방해)로 30대 변호사 A씨를 입건해 조사하고 있다고 3일 밝혔다.

A씨는 지난 1일 오후 10시께 서울 강남구 역삼역 인근에서 술에 취한 채 도로에서 차량 통행을 방해하다 신고를 받고 출동한 경찰관의 목을 때린 혐의를 받고 있다.

그는 현행범으로 체포돼 지구대로 이동하는 과정에서 경찰차 칸막이를 발로 차 훼손하고 차에서 내리라는 경찰관의 배를 발로 찬 혐의도 받고 있는 것으로 알려졌다.

