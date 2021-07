리터당 1600원 넘어선 휘발유값…9주 연속 상승

[아시아경제 주상돈 기자] 휘발유값이 9주 연속 상승하며 리터당 1600원을 넘어섰다.

3일 한국석유공사에 따르면 6월5주 주유소 휘발유 판매가격은 전주 대비 13.5원 오른 1600.9원/ℓ를 기록했다.

알뜰주유소의 평균가격이 1568.3원/ℓ로 가장 낮았고, SK에너지 주유소가 가장 높은 1609원/ℓ을 기록했다.

최고가 지역인 서울 휘발유 가격은 전주 대비 12.1원 상승한 1683.5원/ℓ로 전국 평균 가격 대비 82.6원 높은 수준이다. 최저가 지역인 대구 휘발유 가격은 전주 대비 15.4원 상승한 1578.4원/ℓ로 전국 평균 가격 대비 22.6원 낮았다.

이번주 경유 판매가격은 전주 대비 13.4원 상승한 1398.1원/ℓ를 기록했다.

이번 주 국제유가는 미국 경제지표 양호와 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 'OPEC 플러스(OPEC+)의 예상보다 더딘 증산 가능성, 미국 원유재고 감소, 이란 핵 협상 장기화 등으로 상승세를 보이고 있다. 6월5주 두바이유는 배럴당 0.5달러 오른 73.4달러를 기록했다.

