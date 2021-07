SK하이닉스, 행복GPS 사업 강화 위해 복지부·경찰청과 맞손

[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 2,000 등락률 -1.61% 거래량 3,815,017 전일가 124,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망" close 는 2일 서울 서대문구 경찰청에서 보건복지부, 경찰청과 치매환자·발달장애인 실종 예방을 위한 '배회감지기' 무상보급 사업 업무협약을 체결하고 올해 행복GPS 5000대를 보급하겠다고 밝혔다.

이 사업은 SK하이닉스가 치매환자와 발달장애인의 실종 예방을 위해 손목형 위치추적장치인 배회감지기(행복GPS)를 무상으로 제공하고 통신비를 지원하는 사회공헌활동이다. SK하이닉스 구성원들이 자발적으로 조성한 '행복나눔기금'을 통해 지난해 말까지 약 2만여대의 행복GPS가 보급됐다.

앞서 SK하이닉스는 2017년 8월 경찰청과 '치매환자 실종 예방 및 신속 발견을 위한 1차업무협약'을 맺고 실종 예방 활동에 나섰다. 행복GPS 사업을 시작한 이후 477명의 실종 치매환자와 발달장애인이 귀가할 수 있었고, 이들의 발견 시간도 평균 실종자 발견소요시간인 12.2시간에서 55분으로 단축했다고 회사 측은 설명했다.

올해부터는 치매환자와 발달장애인 관련 정책을 수립하고 이행하는 복지부와도 손을 잡고 사업을 더욱 강화하기로 했다. 세부적으로 ▲ SK하이닉스는 사업 기획 및 행복나눔기금을 통한 행복GPS를 무상 보급 ▲복지부는 산하 중앙치매센터(치매안심센터)와중앙발달장애인지원센터(지역센터)를 통한 대상자 선정 및 행복GPS의 보급·관리 ▲경찰청은 행복GPS를 활용한 실종자 수색·발견의 역할을 한다.

세 기관은 이날 배우 박인환 씨를 '사회적 약자 실종 예방을 위한 홍보대사'로 위촉했다. 박 씨는 앞으로 실종아동의 날(5월25일), 치매극복의 날(9월21일) 기념일 행사에 참여하는 등 행복GPS 사업과 실종 예방 홍보 활동에 동참할 예정이다.

권덕철 복지부 장관은 "실종 위기는 예고 없이 찾아오기 때문에 이를 예방하고, 상황 발생 시 신속하게 대처할 수 있는 촘촘한 사회안전망 구축이 중요하다"며 "사회적 약자 보호를 위해 정보통신 기술을 활용한다양한 안전서비스가 확대되기를 바란다"고 말했다.

김창룡 경찰청장은 "배회감지기 무상보급 사업은 실종에 대한 불안감을 줄여준다는 점에서 보급 대상자와 가족들의 만족도가 높은 사업"이라며 "복지부, SK하이닉스를 비롯한 지역사회와 협업해 모든 국민이 실종의 위험으로부터 안전하게 지낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김윤욱 SK하이닉스 지속경영담당 부사장은 "행복GPS 사업이 사회안전망구축에 기여하는 민·관협력 기반의 성공적인 모델로 자리 잡길 기대한다"며 "앞으로도 치매환자와 발달장애인의 실종 예방을 위해 지속해서 지원하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr