[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 함안군 새마을부녀회는 지난 6월 30일 칠원읍 유상마을 노인회관에서 이·미용 및 수지침 봉사 활동을 했다.

행사에서는 칠원읍 유상, 유하마을 노인을 대상으로 파마 30명, 커트 35명, 수지침 100여명에 대한 봉사를 했다.

행사는 경상남도새마을회 이·미용봉사대와 수지침봉사대원 10명의 재능기부, 함안군 새마을부녀회원들의 보조로 진행했다.

특히 이날 현장에는 조근제 군수가 방문해 어르신들의 안부를 묻고 봉사하는 회원들을 격려했다.

또한 안화영 경상남도새마을회 회장, 한정여 경상남도 새마을부녀회장도 현장을 방문해 일선에서 봉사하는 회원들의 노고를 격려했다.

한편 칠원읍새마을협의회에서는 어르신들과 봉사자들을 위해 기념품과 간식을 준비해 나눠주는 시간을 가졌다.

