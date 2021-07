경남자치경찰위원회, 정책자문위원회 본격 운영

생활안전, 여성·청소년, 교통 등 자치경찰사무 분야별 자문위원 구성

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도자치경찰 위원회가 '경상남도자치경찰 위원회 정책자문위원회'(정책자문위원회)를 구성하고 본격 운영에 나선다.

정책자문위원회는 생활 안전, 여성·청소년, 교통 등 자치경찰 사무와 관련한 기관·단체 등의 관계자로 구성돼 자치 경찰 정책의 전반적인 자문 기능을 수행한다.

자치경찰 위원회는 지난달 3일부터 22일까지 경남도 누리집을 통해 위원 공모를 했다.

9명의 위원 모집에 여성 9명, 남성 22명 등 총 31명이 응모하여 3:1의 경쟁률을 보였다.

모집 분야는 생활안전(방범), 가정폭력 예방, 학교폭력 예방, 아동학대 예방, 장애인, 교통 등 6개 분야다.

응모자의 활동 이력과 현장 활동 경험 등을 종합적으로 고려해 최종 9명의 위원(여성 5, 남성 4)을 선정했다.

특히 이번 정책자문위원회는 위원회 내 특정 성(性) 편중 방지(60% 이상 불가)와 인권 전문가 포함 조항(위원 중 1명은 인권 전문가 선정)에 따라 위원 구성의 다양성과 균형성을 확보했다는 평가를 받고 있다.

또한 다양한 연령대의 위원을 선정해 자치경찰 정책에 나이·세대별 치안 수요가 효과적으로 반영될 전망이다.

