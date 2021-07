"풀캉스에 숲캉스까지" 호텔家, 여름·도심 패키지 쏟아진다

[아시아경제 김유리 기자] 본격적인 여름휴가 시즌이 다가오면서 호텔업계가 도심에서 즐길 수 있는 '풀캉스(수영장+바캉스)', '숲캉스(숲+바캉스)' 등을 테마로 다양한 패키지를 선보이고 있다.

신라스테이는 물놀이에 필요한 다양한 아이템을 선물로 제공하면서 간편하게 휴가를 떠날 수 있는 '레디 투 바캉스(Ready to Vacance)' 콘셉트로 구성한 '서머 에센셜' 패키지를 선보인다. 이용객에게는 호텔 수영장 또는 해변에서 유용하게 사용할 수 있는 물놀이 가방 키트와 자외선으로부터 피부를 보호할 수 있는 선스틱이 제공된다. 여름 시즌에만 한정 수량으로 제작되는 신라스테이 한정판 베어를 제공 받을 수 있다.

패키지 구성은 객실(1박), 엘르 스윔웨어 물놀이 가방 키트(1개), 아비브 퀵 선스틱 프로텍션 바(1개), 신라스테이 서머 리미티드 베어(1개)로 구성됐으며 8월 말까지 이용 가능하다. 전국 신라스테이 중 야외 수영장을 보유한 해운대, 서부산점과 해변 인근에 위치한 울산, 제주점, 워터파크와 인접한 동탄 및 천안점에서 선보인다.

메이필드호텔 서울은 약 9만9000㎡(3만평) 숲 속에서 시원한 여름을 보낼 수 있는 서머패키지를 출시했다.

'서머 가든 피크닉 패키지'는 야외 정원에서 숲 체험을 경험할 수 있는 키즈 프로그램을 운영한다. 전문강사와 함께하는 컬러링 수업, 숲 속 텃밭에서 모종을 심어 보는 반려식물 가드닝 체험, 메이필드 숲을 산책한 후 야외정원에서 미니 피크닉을 즐기는 프로그램 등이 준비됐다. 스티커를 붙여 나만의 캠핑 카트를 만들 수 있는 피크닉 폴딩 카트와 오리온이 만든 초코파이하우스의 신제품 '민트초코파이', '당근케이크', '티라미수' 등도 증정한다. 사전 예약제로 운영되며 이용 날짜 3일 전까지 최소 5인에 미치지 못할 경우 데님 소재의 그림판에 그림을 그리며 어린이들의 상상력을 자극하는 '데님 캠버스 드로잉 키트' 제공으로 교체된다. 8월14일까지 운영되며 가격은 26만원부터다(세금 별도).

낮에는 라운딩을, 저녁에는 유러피안 테라스에서 BBQ와 무제한 맥주를 즐기는 '골프(Golf) & BBQ 패키지'도 선보인다. 비거리 300야드, 3개층 75타석의 완전 자동 티업 시스템을 갖춘 실외 연습장(90분)과 호수와 그린이 펼쳐진 필드 위에서 실전 골프 감각을 익힐 수 있는 파3 골프장 중 선택 가능하다. 로얄마일 테라스에서 조리장이 숯불 그릴에 직접 구워 제공되는 바비큐 플래터에는 우대갈비, 폭빅 토마호크, 살치살, 스모크 브랏 소시지, 그릭샐러드 등이 담긴다. 수제, 수입 맥주 4종을 무제한으로 즐길 수 있다. 9월17일까지 운영되며 가격은 34만5000원부터다.

호텔 포코 성수는 다음달 31일까지 '‘프라이빗 시티 바캉스' 패키지 2종을 선보인다. '프라이빗 시티 바캉스' 패키지는 올여름에도 코로나19 사태에 대한 우려로 쾌적하고 위생적인 호캉스를 선택할 피서객을 위해 가까운 도심에서도 힐링을 만끽할 수 있도록 마련했다.

'바캉또 인 포코' 패키지 이용객에게는 쿠바의 프리미엄 럼 브랜드 '바카디'의 칵테일 '바카디 모히토' 1병과 얼음 잔 2개를 제공한다. 카리브해의 낭만을 담은 모히토 칵테일과 함께 서울의 야경을 감상하며 바캉스를 즐길 수 있다. 최상급 객실인 테라스 스위트 룸과 루프탑 로얄 스위트 룸 이용객에게는 바스밤도 추가로 증정한다. 객실 야외 테라스에 마련된 월풀 욕조에서 도심을 내려다보며 물놀이를 할 수 있다. 가격은 스탠다드 룸 기준 평일 11만7000원부터다(부가세 포함).

'포곰이 시네마 호캉스' 패키지는 영화관에 갈 필요 없이 객실 내에서 콘텐츠를 즐길 수 있도록 '넷플릭스 테더링 기기'를 대여해 준다. '곰표 밀맥주' 2개, '곰표 팝콘' 등을 제공해 외출 없이 '룸콕 힐링'을 만끽할 수 있다. 가격은 스탠다드 룸 기준 평일 9만800원부터다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr